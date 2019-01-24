Спикер АКЗС предложил посвятить 2020 год селу и вывести его на новый уровень

Новости 16.12.2018 16:59 43

Председатель АКЗС Александр Романенко в рамках заседания Совета законодателей РФ выступил с инициативой создать для развития сельских территорий отдельный национальный проект и объявить 2020 год – Годом села.

Участники заседания обсуждали развитие сельских территорий России на период до 2030 года. В своем выступлении Александр Романенко, возглавляющий в Совете законодателей Комиссию по аграрно-продовольственной политике природопользованию и экологии, предложил создать новый нацпроект устойчивого развития сельских территорий. Это помогло бы вывести российское село на качественно новый уровень, передает слова спикера АКЗС пресс-служба краевого парламента.

«Вместе со спикерами региональных парламентов, входящими в состав профильной Комиссии Совета законодателей, мы внесли предложения, как сделать Стратегию развития сельских территорий более эффективной. Для Алтайского края, где более 40 процентов населения проживает в сельской местности, это очень актуально. Отрадно, что отдельная федеральная программа с соответствующим финансированием уже разрабатывается. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение подготовить такой документ к 1 июня 2019 года», - подчеркнул Романенко.

Хорошим поводом для более интенсивной работы может стать объявление 2020 года Годом села в России. Эту инициативу Ярославской области поддержал и представил в рамках Совета Александр Романенко.

По его словам, уровень и разнообразность мер, направленных на развитие дорожной инфраструктуры, социальной сферы, производства, занятости и кадрового обеспечения российского села, должны быть сопоставимы с аналогичными мерами в отношении городских агломераций.