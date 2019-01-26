Совфед РФ одобрил передачу даром лесных участков для фермерства

Новости 16.12.2018 17:24 62

Предоставление лесных участков в безвозмездное пользование одобрено Советом Федерации РФ, сообщает пресс-служба Министерства природы. Теперь фермерам можно забирать в пользование участки для пчеловодства, сенокошения и иной сельскохозяйственной деятельности.

Участки будут предоставляться по заявительному принципу на срок от одного до пяти лет, при этом в каждом случае срок пользования участком будет определяться самим заявителем, поясняют в ведомстве.

Соответствующие изменения в лесное законодательство вступают в силу с 1 июня 2019 года. До наступления указанного срока Минприроды России утвердит типовые договоры безвозмездного пользования лесными участками для различных видов использования лесов, предусматривающие права и обязанности сторон.