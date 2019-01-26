Мэр Барнаула проверил Крещенский городок

Новости 18.01.2019 2:41 161

17 января глава города Сергей Дугин побывал в Крещенском городке, который достраивают на Оби у Речного вокзала. По его словам, из-за теплой погоды много желающих отметить Крещение.

Как сообщает пресс-служба мэрии, толщина льда приближается к 50 см, на льду одновременно могут находиться 50 человек, рядом с купелью – не больше десяти. Пробы воды, взятые специалистами Роспотребнадзора, соответствуют санитарным нормам.

Глава города поручил организовать дежурство спасателей и водолазов, полиции, активистов народной дружины «Барнаульская», а также торговлю горячим чаем и свежей выпечкой, место для дополнительной парковки автомобилей.