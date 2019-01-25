Житель Узбекистана в Бийске злостно нарушал закон

Новости 16.12.2018 18:02 58

Полицейские в Бийске задержали злостного нарушителя. Житель Узбекистана трижды переступил рамки закона.

Сотрудники ГИБДД задержали иностранца, когда он переходил дорогу в неположенном месте. Когда полицейские стали проверять его по базе данных, выяснилось, что на миграционный учет житель солнечного края не встал и в России находится незаконно. Осознав, что это наказуемо, мужчина принял опрометчивое решение - дать взятку сотруднику ДПС.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, теперь, помимо административной ответственности за нарушение ПДД и миграционного законодательства, иностранцу грозит уголовная ответственность за дачу взятки должностному лицу. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до десятикратной суммы взятки.