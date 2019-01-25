Спортивный туркластер «Тягун» в Алтайском крае будет круглогодичным

Новости 16.12.2018 18:38 51

Спортивно-туристский кластер «Тягун» в Заринском районе Алтайского края будет местом круглогодичного отдыха. Это сообщили на большом спортивном празднике накануне. В Тягуне был открыт горнолыжный сезон, сообщает пресс-служба правительства края.

Любителей спорта приехал поздравить губернатор Виктор Томенко. Он отметил, что развитие туркластера «Тягун» только начинается и к нему будет привлечено внимание не только правительства Алтайского края, но и федерального руководства, в том числе, Ростуризма и Министерства спорта.

«Конечно, придется много поработать, чтобы спортивная и туристическая жизнь здесь развивалась и кластер служил на пользу людям», - отметил Виктор Томенко.

Летом здесь тоже будет чем заняться, говорит губернатор, будут и велосипеды, и лыжероллерные трассы.