Житель Республики Алтай заболел тропической малярией

Новости 16.12.2018 19:31 47

В Республике Алтай зарегистрировали случай тропической малярии, сообщают «Новости Горного Алтая». Заболел мужчина, который недавно вернулся из Африки.

Заболевший работал в Африке последние полгода. Заражение произошло через укусы комаров, пишет издание. При этом, находясь на жарком континенте, мужчина дважды перенес малярию, а вернувшись в Россию заболел в третий раз.

В больницу он пришел с высокой температурой. В пробах крови были обнаружены малярийные паразиты. Однако пациент привез с собой из заграницы противомалярийное средства, что очень помогло в лечении, потому как в местных аптеках такие препараты отсутствуют.

Пациент уже пошел на поправку и чувствует себя удовлетворительно.

Роспотребнадзор отмечает, что в 2017 году в России было зарегистрировано 93 случая малярии у людей, временно находившихся в тропических странах.