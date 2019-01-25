Житель Республики Алтай заболел тропической малярией

В Республике Алтай зарегистрировали случай тропической малярии, сообщают «Новости Горного Алтая». Заболел мужчина, который недавно вернулся из Африки.
Заболевший работал в Африке последние полгода. Заражение произошло через укусы комаров, пишет издание. При этом, находясь на жарком континенте, мужчина дважды перенес малярию, а вернувшись в Россию заболел в третий раз.
В больницу он пришел с высокой температурой. В пробах крови были обнаружены малярийные паразиты. Однако пациент привез с собой из заграницы противомалярийное средства, что очень помогло в лечении, потому как в местных аптеках такие препараты отсутствуют.
Пациент уже пошел на поправку и чувствует себя удовлетворительно.
Роспотребнадзор отмечает, что в 2017 году в России было зарегистрировано 93 случая малярии у людей, временно находившихся в тропических странах.
Малярия – это паразитарное заболевание, возникающее после проникновения паразитов в организм человека через укус комара. Первые симптомы появляются через семь или более дней, но иногда инкубационный период растягивается до трех лет.
Малярийные паразиты уничтожают эритроциты, главные переносчики кислорода в крови. Заболевание протекает с повышением температуры, ознобом, обильным потом, слабостью, головной болью, болью в мышцах и суставах, увеличением селезенки, печени и развитием анемии. Для малярии характерны периодические подъемы температуры с ознобом, которые заканчиваются обильным потоотделением.