Барнаульский музей получил диплом в Кремле

Новости 16.12.2018 20:07 50

В Кремлевском дворце вручили премии Русского географического общества. Из Барнаула заявку подал детский этнографический музей-мастерская «Лад» школы искусств «Традиция» и получил диплом финалиста в номинации историко-культурный проект.

Как сообщает пресс-центр Барнаульской гордумы, музей представляла руководитель школы искусств, депутат БГД Лариса Белькова. Она рассказала, что за 30 лет собирательской и исследовательской деятельности коллективом школы искусств накоплен богатый исторический и этнографический материал, достойный занять свое место в музее не только образовательного учреждения.

«Отличительной особенностью музея нашей школы является уникальная образовательная практика, основанная на интерактивных формах изучения этнокультурного наследия русских старожилов и поздних переселенцев Алтая, календарных обрядов и праздников, а также приобщение широких масс посетителей к различным видам традиционных ремесел и декоративно-прикладного творчества», - рассказывает о музее Лариса Белькова.

Отметим, что в этом году тысячи проектов, заявленных со всей России, рассматривались по восьми номинациям: научный, историко-культурный, подводный, природоохранный, медиа и молодежный проекты, а также образовательный проект в области географии и результаты экспедиционных исследований.

Премия Русского географического общества проводится один раз в два года и имеет международный статус.