Аэропорт Горно-Алтайска сняли с голосования на новое имя

Новости 16.12.2018 20:34 60

Горно-Алтайский аэропорт не получил имя Николая Рериха, хоть и победил в первом туре голосования в рамках проекта «Великие имена России, сообщает сайт «Новости Горного Алтая».

Общественная палата России решила не выступать с инициативой о присвоении имени аэропорту Горно-Алтайска.

«Мы получили обращение общественности из Республики Алтай, обеспокоенной поляризацией настроений в регионе в связи с объявлением результатов конкурса. Данная ситуация идет вразрез с идеологией конкурса — сохранение исторической памяти и объединение жителей региона вокруг имен выдающихся соотечественников. Поэтому мы приняли аргументы алтайских коллег и решили вывести аэропорт Горно-Алтайска из проекта с возможностью проведения нового голосования в следующем году», - сказал секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Напомним, в обращении общественников говорилось, что в ходе проведения конкурса малочисленность населения региона подавлялась числом голосов последователей Рериха из других регионов.

Как ранее писал «Политсибру», большинство проголосовало за то, чтобы аэропорту присвоили имя всемирно известного художника, философа, писателя, археолога Николая Рериха (95 тыс. 288 голосов). Чуть меньше голосов (94 тыс. 344) набрал алтайский художник Григорий Чорос-Гуркин.