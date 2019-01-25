Красноярские депутаты упрекнули мэрию в отсутствии новогоднего духа

Новости 16.12.2018 21:19 63

Мэрию Красноярска упрекнули за отсутствие новогодней атмосферы. Члены комиссии горсовета по социальному развитию считают, что в городе визуально не ощущается приближение праздника. Вопрос поднимали на заседании комиссии, пишет РБК.

Депутат Елена Курамшина сказала, что все праздничные мероприятия и площадки необходимо было запустить еще в начале декабря. Например, в Кемерово уже с начала месяца идут новогодние мероприятия и царит праздничная атмосфера.

Глава департамента социального развития администрации Красноярска рассказала, что работы по установке елок и ледовых городков завершатся к 20 декабря. Торжественное открытие главной елки будет 26 декабря.

В итоге депутаты порекомендовали администрации усилить работы по информированию населения о праздничных мероприятиях.