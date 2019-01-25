В горах Алтая сфотографировали шикарного сердитого манула

Новости 16.12.2018 21:58 48

Фотограф из Москвы Владимир Мац приехал в Сайлюгемский парк, чтобы увидеть и сфотографировать снежного барса, но получилось заснять другую не менее красивую и редкую кошку. В объектив попал дикий кот манул.

Как рассказывают сотрудники парка, манул не менее скрытен, чем снежный барс и встретить его в дикой природе – большая удача.

«Как и ирбис, при малейшей опасности, не стремится ретироваться, а затаивается среди камней. Если величественный сородич обитает в высокогорье, на самых вершинах, манул предпочитает низины, поближе к грызунам», – сообщили в пресс-службе парка.

Сопровождавшие гостя сотрудники парка заметили животное в урочище Баян-Чаган. Кот пытался сбежать, чем очень удивил экологов.

«Летел как стрела, не смог догнать его. Заняв позицию в сурочьей норе, манул успокоился. У дикого кота, как правило, несколько лежбищ, которые располагаются в местах обитания пищух. Нередки случаи, когда он занимает летние норы грызунов, как этот манул», – рассказывает научный сотрудник парка Алексей Кужлеков.

Зверек наблюдал за людьми из своего укрытия. Выманить кота из норы удалось через полчаса, когда фотографы отошли на несколько метров. Обманутый манул выскочил из убежища и был застигнут врасплох фотографом. Однако селфи с котом не получилось – манул продемонстрировал зубы, в итоге разрешив снимать только с расстояния. Терпеливо переждав незапланированную фотосессию, животное покинуло место встречи.

«Манул для любого фотографа дикой природы – топ-зверь. Это как для гурмана рыба фугу или для блондинки – Ferrari. Ощущение, как будто выиграл в лотерею! Я слышал, что «манулятники» умудряются его находить, затратив кучу времени и усилий, лишь на краткий миг и на приличном расстоянии. А я сфотографировал даже на телефон! Мы около получаса смотрели с манулом в глаза друг другу!», – поделился впечателениями Владимир Мац.

В объектив его фотокамеры попали также аргали, лисы, домовой сыч, сибирские горные козлы, волки и зайцы. В следующую поездку в горы Алтая Владимир Мац надеется все же встретить и легендарного снежного барса.