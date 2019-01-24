Молодежный квест прошел в ЗАТО Сибирский

Новости 16.12.2018 22:20 41

В средней школе ЗАТО Сибирский провели развлекательно-познавательный квест, приуроченный ко Дню Конституции России.

Главными действующими лицами в этот день стали ученики десятых классов, которые поделились на пять команд, чтобы весело и быстро проходить подготовленные для них испытания. На станции «Тютелька в тютельку» ребятам предлагалось найти и сопоставить названия регионов России с изображениями их гербов. Стоит отметить, что некоторые команды даже не пытались воспользоваться интернетом, а, двигаясь вслед за своей логикой и рассуждениями, правильно расставляли большинство соответствий.

Станция «Игра слов» показала знания по терминологии. Ребятам на ней предстояло обнаружить ошибки в подготовленных выдержках из закона-юбиляра и самим вспомнить многие определения. Но даже такое серьезное задание не заставило участников загрустить – общими усилиями они смогли вспомнить, а все что не вспомнили, нашли в Конституции, которая была у каждой команды.

Отыскать в каждой команде Марину, Василия Ивановича или даже Мигеля школьникам пришлось на станции «Комедия положений». Вместе с небольшим описанием «роли» и ситуации каждому персонажу предлагалось определить выход из предложенной юридической коллизии.

А есть такие, кто и не знает, что такое Конституция? Отзовитесь! Но даже если бы такие и нашлись, то даже самые ленивые из них в этот день узнали о ней и точно полистали, ведь на станции «Говори и показывай» результатом коллективного творчества каждой из команд стали рекламные плакаты основного закона государства.

Не обошлось и без интеллектуальной викторины. Вопросы были несложные, да и к тому же с большим количеством юмора, так что станция «Не Конституция, а сказка» урок обществознания совсем не напоминала.

А проходили все эти интересные задания под хоровое пение Гимна России в пяти акапельных вариациях участников шестой станции «Из песни слов не выкинешь». Во время этого испытания ребятам предлагалось из разрозненных строчек составить текст Гимна, а потом и спеть его, что доставляло участникам немало удовольствия.

К финалу пять команд подошли с разными результатами, что позволило распределить их по заслуженным местам. Четвертой стала команда «Крокодильчики», третье место между собой поделили «Боевые хомячки» и «Общество без дам», в шаге от «золота» остановилась команда «Общеобразовательный рулит!», а на первом месте оказался «Отряд Путина», набрав практически максимальное количество баллов.

Награждение прошло так же задорно, как и сам квест: все команды получили на память памятные подарки. Да и друг другу подарили приподнятое настроение!