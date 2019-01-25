Правительство Алтайского края не видит вины местных властей за ЧП в Змеиногорске

Новости 16.12.2018 20:14 60

Заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов второй раз за декабрь выехал в Змеиногорск, чтобы на месте проконтролировать ситуацию с отопительным сезоном, сообщают «Вести 22».

Вины местных властей в том, как организованы ремонтные работы, Андрей Голубцов не видит. Основная проблема в том, по мнению чиновника, что все теплотрассы в городе свой ресурс уже исчерпали.

«Они все старые, и они рвутся. Поэтому и были выделены средства на модернизацию. Мы начали эти работы летом, сейчас они близятся к завершению. Для того чтобы отсечь старые трассы, мы в комплексе переврезаем те дома, которые были запитаны, например, от котельной № 4 на вновь построенные трассы. По другим котельным то же самое. Во время переврезки идёт регулировка гидравлических режимов, поэтому у кого-то из жителей в квартирах сейчас жарко, а у кого-то не очень. Но мы наладку делаем, и к новому году все эти проблемы будут решены», - пообещал Голубцов.

Также он уточнил, что до конца декабря завершится регулировка гидравлического режима, а подключение жилых домов к новой сети планируют полностью завершить в ближайшее время.

Кстати, во все предыдущие отопительные сезоны в Змеиногорске из-за изношенности теплосетей регистрировалось от 200 до 400 порывов. Следующим летом планируют проложить ещё одну тепломагистраль, которая будет отапливать местную больницу, сообщает источник.