«В 2019 году в Алтайском крае начнется реализация 52 региональных проектов. Юридические службы должны активно включиться в этот процесс: провести мониторинг регионального законодательства для своевременного приведения краевого законодательства в соответствие с федеральным и эффективной реализации проектов. Наиболее эти задачи актуальны для министерств цифрового развития и связи, социальной защиты и управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры», - особо подчеркнула Стелла Штань.

Кроме того, Стелла Штань отметила необходимость расширения участия органов исполнительной власти в деятельности рабочих групп, «круглых столов», а также в мероприятиях, проводимых АКЗС.

На совещании были обсуждены итоги выполнения плана деятельности АКЗС в части внесения законопроектов губернатором и правительством Алтайского края в 2018 году. В прошедшем году депутаты приняли 51 закон, вынесенный по инициативе губернатора и правительства региона, что составляет половину общего количества принятых законов. «Несмотря на то, что по итогам года план работы выполнен полностью, хотелось бы обратить внимание участников мероприятия на более качественную и своевременную подготовку документов в текущем году», - подчеркнул Андрей Осипов.

Представители прокуратуры Алтайского края и управления Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю отметили эффективность совместной с органами исполнительной власти и АКЗС работы при подготовке региональных законопроектов. По итогам совещания Стелла Штань перед юрслужбами органов исполнительной власти поставила и другие задачи по совершенствованию законодательного процесса.