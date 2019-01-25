Цена на проезд для льготников в Барнауле не изменится с 1 января

Новости 17.12.2018 0:17 46

В общественном транспорте, осуществляющем перевозку по регулируемым тарифам, федеральных и региональных льготников не ждет повышение стоимости проезда.

С 1 января 2019 года на территории города порядок реализации, пункты продажи и стоимость льготного проездного билета для федеральных и краевых льготников (300 рублей) не меняются, сообщает пресс-центр мэрии.

Напомним, с нового года цены на проезд в общественном транспорте Барнаула вырастут. В автобусе, трамвае и троллейбусе цена составит 23 рубля, в маршрутках - 25 рублей.