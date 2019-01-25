Новую книгу о Марке Юдалевиче презентуют в Шишковке

Новости 17.12.2018 15:43 52

Новая книга серии «Алтай. Судьба. Эпоха» посвящена известному писателю, поэту, патриарху алтайской литературы Марку Юдалевичу. 20 декабря ее презентуют в Алтайской краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова.

Издание представят автор Елена Балакина, артисты Литературного театра и участники студии старинного танца «Северная сторона», сообщает пресс-служба краевой библиотеки.

Книга издана к 100-летнему юбилею писателя. Автор Елена Балакина - доцент Алтайского государственного педагогического университета, председатель Алтайского отделения научно-образовательного общества России.

Основу биографической части книги составили воспоминания Марка Иосифовича, которые записаны на аудиокассеты и затем расшифрованы автором в 2001-2003 годах. Фрагменты писем и воспоминаний, тексты архивных документов приводятся с сохранением стиля и содержания источника.

«В процессе реконструкции творческого пути писателя зазвучали многие имена и события, ранее не известные в его биографии», - добавляют в библиотеке. Это, например, история с выдвижением на Сталинскую премию и предложением экранизации его повести «Голубая Дама» от «Ленфильма».

Начало презентации в 18.00, вход свободный. В ходе мероприятия книгу «Марк Юдалевич» можно будет приобрести.