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Полет на дельтаплане в пригороде Барнаула закончился жесткой посадкой – видео

Новости
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В пригороде Барнаула 16 декабря дельтаплан совершил жесткую посадку. Один из находившихся на борту получил переломы, второй – сбежал, когда летательный аппарат приземлился.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксану Горбунову.

«Дельтаплан совершил жесткую посадку в пригороде Барнаула. По предварительным данным, на нем находились два человека. Один из них после посадки скрылся, второй обратился в медицинское учреждение. Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов», - прокомментировала она.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в поселке Казенная заимка. Предварительно, причиной жесткой посадки мог стать человеческий фактор. 

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что дельтаплан был частным, при полете он зацепился за дерево. Пострадавшему потребовалась госпитализация, у него переломы ноги и костей таза.

Автор: Дарина Белоусова

Фото: Фото и видео: vk.com/incident22

#происшествия #барнаул