В ЗАТО Сибирский прошел турнир среди кадет края

Новости 17.12.2018 16:51 44

Недавно Алтайский кадетский корпус, расположенный в городском округе ЗАТО Сибирский, традиционно принимал у себя участников открытого турнира по армейскому рукопашному бою и мини-футболу среди учреждений кадетской направленности Алтайского края. Состязания посвящались Дню памяти воинов-ракетчиков и проводились в рамках антинаркотической акции.

Участников турнира приветствовали заместитель командира ракетной дивизии по работе с личным составом полковник Виталий Игнатик, заместитель главы администрации по социальным вопросам Ольга Гречушникова, директор Алтайского кадетского корпуса Генрих Байраковский. В состязаниях приняли участие представители Барнаула, Рубцовска, Кулунды и ЗАТО Сибирский. Главными судьями стали тренеры спортивно-оздоровительного комплекса «Бриз» ЗАТО Сибирский Роман Василенко (футбол) и Константин Конев (рукопашный бой).

На этот раз спортивная удача полностью оказалась на стороне воспитанников Алтайского кадетского корпуса, которые приложили для достижения победы немало труда и постоянно поддерживали своих спортсменов. Поэтому главные кубки за первые места в рукопашном бое и мини-футболе пополнили копилку наград именно наших кадет. В рукопашном бое второе место завоевала команда Кулунды, третье место – у команды Горняка. По мини-футболу результаты оказались такими: «серебро» – у второго состава наших кадет, «бронза» – у Барнаульской школы с начальной летной подготовкой. В личном первенстве лучшими футболистами признаны Владислав Козицин, Мурад Кичибеков, Андрей Гаськов, лучшими бойцами-рукопашниками стали Максим Переяшкин, Сергей Самсонов, Дмитрий Зайцев, Владимир Тренихин, Илья Харченко, Кирилл Бетешев, Дмитрий Виноградов.

Победители и участники турнира были награждены кубками, медалями и грамотами. Награждение призеров турнира проводили полковник Виталий Игнатик и директор кадетского корпуса Генрих Байраковский. По прозвучавшим отзывам, турнир оставил у ребят-участников самые благоприятные впечатления. В том числе и благодаря возможности неформального общения за пределами спортивных площадок между представителями разных территорий, которые давно друг с другом знакомы: их не на словах, а на деле объединяет принадлежность к большому кадетскому братству.