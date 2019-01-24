Барнаульская пенсионерка стала жертвой «целителей» в интернете

Новости 17.12.2018 16:59 42

Пожилая женщина в Барнауле стала жертвой интернет-мошенников. Пенсионерка пыталась вылечить родственника с помощью «целителей» , сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пожилая жительница Барнаула увидела рекламу лечения, которое проводится дистанционно. Стоимость первого сеанса курса составила более 23 тыс. рублей, пенсионерка перевела мошенникам деньги. Позже злоумышленники сказали, что необходим еще один сеанс стоимостью 37 тыс. рублей. После этого женщина поняла, что «целители» являются мошенниками и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают жителям Алтайского края, что необходимо быть внимательными при совершении различных сделок, совершаемых в интернете.