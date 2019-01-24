В Алтайском крае увеличат средства на учебные расходы. В следующем году они составят 260 млн рублей, сообщили в региональном министерстве образования и науки.
Учебные расходы включают в себя приобретение учебников, средств обучения, оплату интернет-услуг, оплату за работу по государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ). Кроме того, в расходах краевого бюджета на 2019 год предусмотрены средства на повышение оплаты труда педагогам.
«Значительные средства предусмотрены на ремонт и оснащение учреждений профессионального образования, улучшение материально-технической базы школ, загородных лагерей, замену кровель, котельного оборудования. В 2019 году будет продолжена закупка школьных автобусов, ученической мебели, холодильного оборудования для пищеблоков общеобразовательных организаций», - рассказали в ведомстве.