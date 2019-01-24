Прокуратура намерена «изгнать» половину новоалтайских депутатов из-за ошибок в декларациях

Новости 18.01.2019 14:14 122

Прокуратура Новоалтайска внесла представление в городское собрание депутатов, в котором требует на ближайшей сессии рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий сразу 11 из 22 народных избранников. Информацию об этом на своей странице в Facebook опубликовал депутат Алтайского Заксобрания Владислав Вакаев.

Основанием для такого шага со стороны надзорного ведомства стали неточности в предоставленных декларациях о доходах и расходах. Половина депутатов местного горсобрания рискует не только потерять мандат, но и быть привлеченными к дисциплинарной ответственности.

"Это ровно половина от списочного состава городского парламента. Учитывая, что горсовет Новоалтайска избирается по одномандатным округам, удовлетворение требований прокуратуры автоматически приведет к роспуску парламента. Если вспомнить недавние инициативы прокуратуры в отношении депутатов АКЗС, Барнаульской и Бийской городских дум, речь можно вести о системной атаке на депутатский корпус региона. Интересно, кто и зачем ее инициировал", - задается риторическим вопросом Вакаев.

Согласно информации, которой располагает "Политсибру", у части депутатов Новоалтайска выявленные нарушения и в самом деле носят серьезный характер. В других эпизодах замечания со стороны прокуратуры выглядят скорее формальностью, которая тем не менее может дорого обойтись конкретным депутатам. С декларациями народных избранников за 2017 год можно ознакомиться здесь.

Пока единого мнения, как поступить с представлением прокурора, в депутатской среде нет. Вероятнее всего, своими руками лишать коллег мандатов новоалтайцы все же не станут, выбрав путь своих бийских и барнаульских коллег. В этих городах прокуратура добралась до суда, указывая на неправомочность действий местной представительной власти, которая, вопреки закону, не стала забирать кресла у провинившихся депутатов.

Кстати, ближайшее заседание городского собрания депутатов Новоалтайска намечено на середину февраля. Именно тогда, по всей видимости, и станет известно о дальнейшем развитии ситуации. "Похоже, депутатско-декларационный кризис дошел еще до одного города Алтайского края, рискуя оставить его без представительной власти", - высказался на сей счет Владислав Вакаев. Стоит отметить, что если свои полномочия сложат сразу 11 человек, это повлечет за собой неправомочность всего представительного органа власти. Таким образом не исключено, что уже 8 сентября (единый день голосования) в Новоалтайске пройдут досрочные выборы в горсобрание.

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