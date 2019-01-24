Соцсети: в барнаульское кафе пришел клиент с гранатой

Новости 17.12.2018 18:44 41

В Железнодорожном районе Барнаула недовольный клиент пришел в кафе с гранатой. Мужчину задержали, сообщил «Инцидент Барнаул».

Случай произошел вчера, 16 декабря, в кафе на проспекте Ленина. Между мужчиной и персоналом заведения произошел конфликт, после чего приехал ЧОП «Сотня». Мужчину вывели на улицу.

«Через некоторое время он вернулся, достал предмет похожий на гранату и начал ее крутить на пальце. Дальше он предложил персоналу его обслужить. Сотрудницы кафе испугались и вызвали полицию. Мужчина поспешил скрыться», - говорится в сообщении.

В социальной сети рассказали, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.