Губернатор Омской области сменил пять зампредов правительства и двух министров

Новости 17.12.2018 18:59 53

Пять заместителей председателя правительства и два министра Омской области сменились в Омской области. О соответствующем распоряжении губернатора региона стало известно сегодня, 17 декабря, сообщил ТАСС.

На должность заместителей председателя правительства Омской области с сохранением постов министров назначены Татьяна Дернова, Владимир Куприянов и Антон Заев

«Распоряжением Губернатора Омской области Александра Буркова сегодня от занимаемых должностей освобождены (заместители председателя правительства) Игорь Бондарев, Сергей Фролов, Владимир Компанейщиков, Татьяна Вижевитова, Андрей Стороженко (также исполнял обязанности министра здравоохранения), Борис Смольников (министр имущественных отношений)», - рассказали ТАСС в пресс-службе главы Омской области.

Заместителем председателя правительства региона по внутренней политике назначен Михаил Каракоз. Ранее он являлся начальником ГУ внутренней политики Омской области. Министром здравоохранения Омской области стал Дмитрий Вьюшков, который был первым заместителем министра. Министром имущественных отношений региона назначен заместитель министра Евгений Козлов. Вновь назначенные члены правительства приступят к обязанностям с 18 декабря этого года.

До 31 марта следующего года будут проведены другие изменения в структуре правительства.