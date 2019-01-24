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В Алтайском крае открылась первая ледовая переправа

Новости
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Первая в этом году ледовая переправа открыта в Алтайском крае. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели освидетельствование дороги через реку Обь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Администрация Быстроистокского района официально разрешила движение по ледовой переправе «Быстрый Исток – Акутиха».

«Толщина льда здесь составляет от 36 до 51 сантиметров, что позволяет обустройство ледовой переправы, первой в Алтайском крае в этом году. Грузоподъемность проходящей техники ограничили до трёх тонн», - говорится в сообщении.

Алтайские спасатели напоминают жителям региона, что выход или выезд на лёд безопасен только на ледовых дорогах, прошедших техническое освидетельствование в инспекции МЧС России. 

Автор: Анна Перевощикова

#мчс #алтайский край