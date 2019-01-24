Алтайские депутаты намерены наказать рублем нерадивых устроителей митингов

Новости 17.12.2018 20:56 42

В Алтайском крае будут внесены изменения в региональный закон «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований». Теперь в случае, когда митинг отменяется, а его организатор не предупреждает об этом органы власти, то инициатора массовой акции ждет штраф. Информация размещена на офсайте регионального парламента.

Поправки планируют рассмотреть и принять в двух чтениях на декабрьской сессии Алтайского Заксобрания. Председатель комитета АКЗС по правовой политике АКЗС Андрей Осипов объяснил, что в октябре вступили в силу нормы федерального закона, согласно которым организатор публичного мероприятия в случае отказа от проведения акции обязан письменно сообщить об этом в органы местного самоуправления, куда до этого было подано уведомление.

При этом сообщение об отмене акции должно быть подано в органы МСУ не позднее, чем за один день до дня проведения акции. Организатор также должен принять меры по информированию граждан о том, что мероприятие проводиться не будет. Аналогичные изменения депутатам АКЗС предлагается внести и в краевой закон.

По словам Осипова, принятие изменений на краевом уровне позволит избежать необоснованных трат. Сейчас для проведения публичного мероприятия вне «гайд-парков» (площадки для проведения публичных мероприятий, не требующие разрешения со стороны властей – прим. ПолитСибРу) организатор подает в органы местного самоуправления уведомление о планируемом месте и времени. После согласования на власти города или района, органы внутренних дел, а также на самого организатора мероприятия возлагается обязанность обеспечить общественный порядок и безопасность граждан при проведении акции, а при необходимости и медпомощь.

«Исполнение этой обязанности предполагает расходование бюджетных средств на доставку металлодетекторов и металлоискателей для обеспечения безопасности участников на входе, на оплату труда сотрудников органов внутренних дел, медицинских работников, дежурящих во время проведения мероприятия, а, в отдельных случаях, также может потребовать перекрытия дорожного движения. Таким образом, сейчас отказ организатора публичного мероприятия от его проведения без уведомления уполномоченного органа власти и предполагаемых участников мероприятия влечет необоснованные финансовые и временные затраты», - пояснил Андрей Осипов.

Кстати, на федеральном уровне в ноябре были установлены штрафы за отмену митингов и шествий без своевременного уведомления. Так, для граждан они составляют от 5 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 30 тыс. рублей, а для организации от 20 до 100 тыс. рублей.

Согласно статье 31 Конституции РФ граждане России имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Организаторы подают обычно уведомление о месте и времени проведения такого мероприятия, по результатам рассмотрения которого происходит согласование.