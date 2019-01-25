Жительницу Новоалтайска будут судить за укус полицейского

Новости 17.12.2018 20:59 46

Жительница города Новоалтайска предстанет перед судом за укус сотрудника ППС. В первом полугодии текущего года было возбуждено более 90 подобных уголовных дел, сообщили в следственном комитете по Алтайскому краю.

Ночью 29 сентября этого года сотрудники патрульно-постовой службы полиции выехали на вызов по сообщению о семейном скандале между мужем, женой и их сыном. Прибывшие полицейские поняли, что на месте конфликт решить невозможно из-за алкогольного опьянения. Семью было решено доставить в дежурную часть отдела полиции. В служебном автомобиле женщина вела себя агрессивно, пыталась схватиться за руль. Кроме того, она укусила одного из инспекторов ППС за левое предплечье.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В следственном комитете также рассказали, что за применение насилия в отношении представителя власти предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В 2017 году было возбуждено 189 уголовных дел данной категории, а в первом полугодии 2018 года - 92 уголовных дела.