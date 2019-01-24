В Барнауле пройдет забег Дедов Морозов

Новости 17.12.2018 21:11 51

В Барнауле 22 декабря пройдет забег Дедов Морозов. Предновогодняя акция пройдет на пешеходной зоне улицы Мало-Тобольской с 17:00.

Принять участие в забеге приглашаются творческие группы и отдельные исполнители в возрасте от 14 лет, представляющие вузы, ссузы, ПУ, общественные объединения, некоммерческие и коммерческие организации. Количество участников от одной организации – не более двух Дедов Морозов и Снегурочек.

Забег будет состоять из нескольких этапов: забег с препятствиями на 200 метров с выполнением заданий; состязания групп поддержки Дедов Морозов; домашнее задание – народные забавы со зрителями.

Участникам предлагается самостоятельно позаботиться об необходимых реквизитах и костюмах. С собой необходимо привести группу поддержки не менее 10 человек.

Заявки на участие принимаются до 20 декабря по электронной почте: zabeg_dedmoroz@mail.ru. Телефон для справок: +7923-651-7255 (Константин Дашин). Победители получат медали и памятные подарки от спонсоров акции.

Организаторы акции – АлтГТУ, общественная организация «Звездный свет» при поддержке комитета по делам молодежи администрации Барнаула и молодежного парламента Барнаула.