Жителя Алтайского осудили за изнасилование трёхлетней девочки

Новости 17.12.2018 21:59 40

Молодого человека в Алтайском крае приговорили к длительному сроку лишения свободы за изнасилование малолетнего ребенка. О происшествии в полицию заявила мать девочки, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

В марте этого года 24-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме своей знакомой, изнасиловал ее трёхлетнюю дочь. Преступные действия удалось прекратить маме ребенка, которая вошла в комнату.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде семи лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.

Алтайские следователи призывают граждан внимательно относиться к детям, не оставлять их без присмотра взрослых, обращать внимание на отклонения в их поведении, наличие телесных повреждений, повышенную замкнутость и другие нехарактерные поведенческие черты, свидетельствующие о возможном совершении в отношении них преступления. В СУ СК по Алтайскому краю работает круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности» - 29-80-95 или 123 с мобильных телефонов. Данная телефонная линия позволяет оперативно ориентировать поведение и действия детей и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу посягательств на их жизнь и здоровье.