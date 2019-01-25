Барнаульцы останутся без отопления и горячей воды на семь с половиной часов. Обновлено

Новости 17.12.2018 22:22 46

Специалисты Барнаульской теплосетевой компании сегодня ночью, 17 декабря, проведут оперативный ремонт повреждения тепловой сети на проспекте Калинина, 14. На период ремонта будет отключено отопление, сообщили «Политсибру» в пресс-службе СГК.

Отопление и горячее водоснабжение будут отключены с 23:00 17 декабря до 06:00 18 декабря. Под отключение попадут 56 многоквартирных жилых домов, две школы, пять детских садов, три больницы.

Повреждение на трубопроводе было обнаружено еще 14 декабря. По согласованию с администрацией города Барнаула и надзорными ведомствами было принято решение о переносе ремонтных работ на 17 декабря. На протяжении выходных энергетики контролировали ситуацию.

«Основной причиной для переноса ремонтных работ на понедельник послужило то, что в ночь с 17 на 18 декабря температура наружного воздуха не опустится ниже -12 градусов Цельсия. Это решение позволит не допустить заметного снижения температуры в помещениях и перемерзания систем отопления. При этом на выходных в Барнаул придет похолодание – столбик термометра опустится до - 29 градусов», - говорится в сообщении пресс-службы.

Во время ремонта на проспекте Калинина будет ограничено движение. Работы будут проводиться на разделительной аллее между четной и нечетной сторонами проспекта Калинина, для откачки воды из канала энергетикам потребуется протягивать шланги в канализационные колодцы через проезжую часть.

UPD. После проведения работ по обнаружения точного места повреждения техническими специалистами Барнаульской теплосетевой компании было принято решение проводить замену участка трубопровода незамедлительно. В связи с этим срок отключения теплоснабжения перенесен на период с 15:30 до 23:00 17 декабря. Энергетики приносят жителям свои извинения за временные неудобства.