В 2018 году Алтайский филиал РСХБ увеличил выдачу ипотеки на 50%

Новости 17.12.2018 22:51 61

За 11 месяцев 2018 года объём выданных ипотечных кредитов Алтайского филиала Россельхозбанка превысил 1,7 млрд рублей. Этот показатель на 50% выше показателя аналогичного периода прошлого года. По состоянию на 1 декабря ипотечный кредитный портфель филиала превысил 4,2 млрд рублей, что составляет 40% от общего розничного портфеля физических лиц.

С помощью ипотечного кредита РСХБ, можно купить квартиру на первичном или вторичном рынках, земельный участок или жилой дом с земельным участком, рефинансировать ипотечный кредит.

Банк уделяет особое внимание социальной стороне вопроса ипотечного кредитования населения, предоставляя наиболее выгодные условия военнослужащим, работникам бюджетной сферы, молодым семьям и семьям с детьми.

Ипотека для молодых семей доступна парам, в которых возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет, а также неполным семьям - одного родителя и ребенка/детей, если возраст родителя не превышает 35 лет. Процентная ставка на ипотеку для таких клиентов варьируется от 9,5%. Размер первоначального взноса - от 10% от стоимости квартиры на вторичном рынке недвижимости и не менее 20%, если квартира куплена в новостройке.

Кроме этого, молодым семьям доступна отсрочка по уплате основного долга при рождении ребенка в период действия кредитного договора. Отсрочка действует, начиная с даты рождения малыша, до достижения им возраста трёх лет.

Более подробная информация: г. Барнаул, пр. Ленина, 80-б, тел.: (3852) 53−63−73, а также во всех точках продаж Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».