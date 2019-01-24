В Алтайском крае стали закрывать детсады из-за ОРВИ. Зафиксированы случаи гриппа

Новости 18.01.2019 14:38 107

В Алтайском крае за период с 7 по 13 января зарегистрировано 15,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ. При этом 65,6% заболевших - это дети в возрасте до 14 лет. Между тем эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом не зарегистрировано, успокаивает жителей региона краевой Роспотребнадзор.

При продолжающейся активной циркуляции среди заболевших ОРВИ вирусов так называемой негриппозной этиологии (сюда относятся риновирусы, аденовирусы, риносинцитиальные вирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы) с 20-х чисел декабря отмечается циркуляция вирусов гриппа среди не привитого населения. Точную цифру Роспотребнадзор не называет. По данным "Политсибру", только в Бийске количество официально заболевших гриппом неделю назад приближалось к 40, а по Барнаулу - к 70.

Тем временем по состоянию на 16 января в связи с отсутствием по причине заболеваемости ОРВИ в классе или группе более 20% детей полностью приостановлен учебный процесс в 3-х дошкольных учреждениях (Бийском, Косихинском, Целинном районах); частично в 8-ми группах в 6-ти дошкольных учреждениях (Целинном, Заринском, Смоленском районах и Барнауле).