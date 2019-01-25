«Не выборы, а референдум о доверии власти»: эксперты об итогах губернаторской кампании в Приморье

Мнения 17.12.2018 23:45 57

16 декабря в Приморском крае прошли повторные выборы губернатора региона. Победу в первом туре с результатом в 61,88% голосов одержал врио главы Приморья Олег Кожемяко. Второе место занял кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко (25,16% голосов). Официальные итоги опубликованы на сайте ЦИК РФ.

Предыдущие выборы главы Приморья прошли в регионе еще в сентябре. Тогда они вместили в себя два тура. Главными соперниками стали коммунист Андрей Ищенко и врио губернатора региона Андрей Тарасенко. В первом туре Тарасенко не смог набрать 50%. Результаты голосования по итогам второго тура были аннулированы; ЦИК решила, что из-за нарушений определить победителя невозможно. Тарасенко с участия в повторных выборах снялся. Ищенко пошел на повторные выборы как самовыдвиженец, но не смог преодолеть муниципальный фильтр.

Итоги декабрьской кампании «ПолитСибРу» прокомментировал алтайский политолог Сергей Асеев. По его словам, победа Кожемяко в первом туре была ожидаемой. При этом набранный процент говорит о довольно ощутимом перевесе над конкурентами. Между тем не стоит забывать, что своего кандидата не выставили коммунисты, что сыграло на руку самовыдвиженцу (де-факто представителю «Единой России»). Кстати, свое отношение к происходящему весьма недвусмысленно выразил электорат коммунистов – всего оказалось испорчено около 30 тысяч избирательных бюллетеней, рассказал эксперт.

«Сам ход кампании не давал оснований сомневаться, что Олег Кожемяко одержит победу. На него большую ставку делал и федеральный центр. Это видно, например, по переносу столицы ДВФО из Хабаровска во Владивосток. Кстати, и сам подбор кандидатов на выборы указывал на то, что конкуренция фавориту будет чисто номинальной. Почему приморцы все-таки поддержали Олега Кожемяко? Главными мне тут видится два фактора. Во-первых, он все-таки свой, имеет приморские корни. Во-вторых, жители увидели, что за Кожемяко стоит мощный финансовый ресурс, а также поддержка со стороны Москвы. А это в свою очередь влияет на перспективы развития довольно проблемного региона», - отметил Асеев.

По словам эксперта, с высокой долей вероятности Кожемяко отработает весь свой пятилетний срок. Вряд ли он уйдет на повышение, тем более он не временщик и не технический кандидат.

Между тем не вполне разделяет мнение Асеева другой эксперт, Станислав Андрейчук, член федерального совета движения «Голос».

«Cудя по метрикам «Яндекса», интерес к Кожемяко разбудить не удалось - количество запросов с его фамилией в Приморье почти не увеличилось и в три раза уступало запросам по фамилии Ищенко. Недопуск Ищенко, ограничение наблюдения и снятие Степаненко (Игорь Степаненко, кандидат от «Патриотов России» – прим. «ПолиСибРу») также косвенно говорит о том, что с рейтингом было не все так хорошо", - сделал вывод спикер.

При этом Андрейчук признал, что ошибки предыдущего сентябрьского периода частично учтены - кампания велась гораздо более активно, основной оппонент не был допущен, власти активно пытались снять все вопросы, вызывающие раздражение у приморцев. «Но в результате это уже не выборы, а референдум о доверии власти в целом», - констатировал эксперт.

В этой ситуации, несмотря на победу, Кожемяко придется непросто. Ещё сложнее в 2019-2021 годах придётся «федералам». А ведь в 2021 году пройдут выборы в Госдуму, подытожил Андрейчук.