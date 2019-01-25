Виктор Томенко набирает фолловеров: губернатор завел аккаунт в Instagram

Новости 17.12.2018 23:15 66

В популярной соцсети Instagram появился официальный аккаунт губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 17 декабря он опубликовал два первых поста о том, как он съездил на выходных в Тягун на открытие горнолыжного сезона.

«Утро 15 декабря началось не совсем обычно – поездкой на электричке до станции Тягун Заринского района. Там пообщался с учителями и учениками отремонтированной школы, детского сада, принял участие в открытии горнолыжного сезона. Учителя говорили о развитии Тягуна – местному дому культуры требуется ремонт как внутри, так и снаружи. Администрация Заринского района и Министерство культуры Алтайского края уже прорабатывают возможность проведения ремонтных работ», - говорится в первой публикации.

«В Тягуне Заринского района 15 декабря открылся горнолыжный сезон. Алтайские бизнесмены уже построили там трассу, бугельный подъемник, кафе, пункт проката оборудования. Поздравил всех любителей горных лыж с этим замечательным событием. Интересный разговор состоялся со старшим тренером отделения лыжных гонок заринского МАУ «Спорт» Михаилом Косовым. Обсудили с ним перспективу открытия СДЮШОР по лыжным гонкам и биатлону. Лыжным спортом на Алтае увлекаются десятки тысяч детей и взрослых. Создание такой школы в крае может быть хорошей перспективой», - сказано во втором посте.

На момент публикации статьи на странице Виктора Томенко насчитывалось 242 подписчика. Однако стоит полагать, что их количество будет только расти в геометрической прогрессии. Кстати, сам губернатор подписался в первую очередь на телеведущую, шеф-редактора тематического вещания «Катунь-24» Анастасию Романову.

Отметим, что до главы региона в Instagram уже успели зарегистрироваться и другие алтайские политики, например, депутаты Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов, Наталья Кувшинова, Александр Прокопьев, председатель Молодежного парламента Алтайского края Артем Сингач, руководитель регионального исполкома ЕР, депутат АКЗС Денис Голобородько, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат АКЗС Мария Прусакова, зампредседателя комитета по правовой политике в АКЗС Сергей Писарев, и другие.