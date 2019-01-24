В Рубцовске задержали подозреваемого в убийстве и обезглавливании мужчины

Новости 18.12.2018 1:15 43

В Рубцовске задержали подозреваемого в убийстве местного жителя, сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю. Ранее тело 31-летнего мужчины было найдено за трансформаторной подстанцией с отрубленными головой и конечностями.

Подозреваемым оказался 30-летний знакомый потерпевшего. По версии следователей, вечером 30 ноября подозреваемый в нетрезвом состоянии нанес несколько ударов руками в область головы потерпевшего, после чего поясом от халата удушил его. Мужчина скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый перенёс тело за трансформаторную подстанцию и скрылся.

Мужчину заключили под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Расследование продолжается.