Вопрос о строительстве нового корпуса АлтГУ «подвис» в Москве

Новости 18.12.2018 0:07 52

Решение о строительстве нового корпуса АлтГУ в Барнауле еще не принято, но вопрос будут обсуждать и актуализировать. Об этом на пресс-конференции рассказал министр образования Алтайского края Максим Костенко.

В начале года в АлтГУ сообщили о возможности строительства нового корпуса. Он должен расположиться недалеко от сквера перед корпусом «Д». Этот вопрос уже начали прорабатывать на уровне федерального министерства образования. Однако, по словам Максима Костенко, вопрос отложился из-за разделения Министерства образования и науки РФ на два отдельных ведомства.

«Федеральное министерство сегодня видоизменилось, поэтому некоторые вопросы откладываются на потом. 19 декабря у нас состоится Совет ректоров, куда будет приглашен руководитель территориального управления министерства науки и высшей школы по Сибирскому федеральному округу. И этот вопрос мы также будем задавать и обсуждать», - прокомментировал Костенко.

На вопрос, острая ли потребность у классического университета в новом здании, министр ответил, что потребность в площадях растет, причем у всех вузов. Это обусловлено несколькими факторами.

«Потребности в площадях растут пропорционально количеству студентов. Сегодня все алтайские вузы все больше и больше выпускников задерживают у себя разными способами: и стипендиями, и профориентационной работой, и многим другим. Плюс ко всему [новое] общежитие привлекает студентов из наших традиционных городов второго-третьего масштаба, а также из соседних регионов», - добавил министр образования.

К тому же, отметил он, постоянно меняются образовательные стандарты, что требует расширения лабораторных площадей, территорий для коворкинга.

«Вузам постоянно нужны новые площади, чтобы пройти аккредитацию, лицензировать некоторые направления. Поэтому я уверен, что многие учреждения испытывают дефицит площадей», - заявил Костенко.

Напомним, Алтайский государственный университет планирует построить новый учебный корпус на участке рядом со своим корпусом «Д». Планы в январе озвучивал тогдашний ректор вуза Сергей Землюков. 23 января за одобрением строительных планов он должен был отправиться в Министерство образования и науки РФ.

Планы вызывали резонанс среди жителей города и специалистов. Архитекторы считают, что это строительство отнимет у горожан часть общественного пространства и радикально поменяет облик площади Сахарова и прилегающих к ней территорий в центре города.