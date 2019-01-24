В Барнауле обсудили изменения в области бухгалтерского учета и отчетности

Новости 18.12.2018 2:50 38

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7 декабря в Барнауле состоялся семинар на тему «Учет и отчетность в госсекторе: опыт внедрения федеральных стандартов, новшества 2019 года, рекомендации по составлению отчетности в 2018 году».

В качестве лектора уже во второй раз в краевой столице выступил Владимир Владимирович Пименов (город Москва) - руководитель направления «Бюджетная сфера» компании «Гарант», член Методического совета службы Правового консалтинга ГАРАНТ, эксперт Лаборатории анализа информационных ресурсов НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, автор более 200 публикаций по вопросам бухгалтерского и налогового учета в организациях государственного сектора, реформы системы государственных (муниципальных) учреждений, правового положения организаций государственного сектора.

Федеральный стандарт «Аренда», утв. приказом Минфина РФ от 31.12.2016 г. № 258н. На какие операции распространяется действие СГС «Аренда»? Договоры субаренды;

Аренда или услуга? Анализируем договор и выбираем способ учета;

Определение справедливой (рыночной) стоимости арендных платежей;

Как различать операционную и неоперационную (финансовую) аренду.

Также Владимир Пименов подробно рассказал обо всех тонкостях применения Федерального стандарта «События после отчетной даты» и учетной политике государственного (муниципального) учреждения.

Заключительный раздел мероприятия был посвящен Федеральному стандарту «Основные средства». В рамках данной темы были подробно освящены вопросы учета основных средств, особенности проведения и оформления инвентаризации основных средств в 2018 году и в последующие годы, новые правила учета земельных участков, последние изменения в налоге на имущество и другие важные аспекты.

Все слушатели получили именной сертификат участника, а также раздаточный материал от Владимира Пименова: подробный обзор всех важных новостей для бухгалтера госсектора за последние месяцы; обзоры федеральных стандартов, подлежащих применению с 2019 года, в том числе СГС «Отчет о движении денежных средств» и СГС «Влияние изменения курсов иностранных валют».