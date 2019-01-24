Ждет ли Алтайский край оптимизация образования в 2019 году?

Новости 18.12.2018 2:13 47

Вопрос оптимизации всегда болезненный и трудный для любой сферы. В этом году работники образования из нескольких районов подавали сигналы тревоги по поводу сокращения зарплат, реорганизация школ в филиалы, объединения учреждений и так далее. В следующем году больших потрясений быть не должно.

Министр образования Алтайского края Максим Костенко на пресс-конференции 17 декабря заявил, что на 2019 год ведомство будет придерживаться поручения губернатора Виктор Томенко. Глава региона поставил задачу – разобраться, что принесли уже проведенные оптимизационные меры.

«На 2019 год позиция губернатора такова – давайте разберемся, что наоптимизировали до текущего периода времени. Что это инфраструктурно и содержательно значит для всей системы образования, и тогда выработаем новый комплекс мер для движения вперед», - отметил Костенко.

Он также подчеркнул, что решения об оптимизации принимает муниципалитет, а краевой минобр активно взаимодействует с местной властью и принимает меры там, где возникают проблемы, а оптимизация проходит необоснованно.