Что показала и чему научила история с травлей в барнаульском лицее №101?

Мнения 18.12.2018 14:18 53

В ноябре мать 14-летнего школьника из лицея №101 Барнаула пожаловалась на то, что шестиклассники задирают ее сына. История вылилась в уголовное дело. Сейчас расследование в школе продолжается, а руководство разных уровней делает выводы.

Эту тему на пресс-конференции 17 декабря затронул министр образования Алтайского края Максим Костенко. Он сообщил, что за три года планируется рассказать всем учителям, родителям и школьникам как вести себя в подобной ситуации.

«101-ая школа нам показала, как может возникать серьезная проблема, если вовремя ее не увидеть, не налаить взаимодействие как с детьми, так и с родителями. То, что мы не всегда, может быть, адекватно реагируем не какую-то проблему. Очевидно, что мы не подходили к вопросу безопасности пребывания детей в школе серьезно и комплексно», - заявил Максим Костенко.

В частности, он имел ввиду психологическую безопасность. В ведомстве разработали «типовые нормативные акты», рекомендации по видам психологического воспитания, вплоть до инструктажа учителей, родителей и учеников.

«Как реагировать, когда кому-то из работников школы или детей становится известно о фактах травли оскорблений, как понять, что твоего ребенка притесняют. Мы будем на большом родительском собрании эти меры обсуждать. До конца этого года их примем, а в 2019-2021 будем реализовывать», - сказал министр образования.

Он также подчеркнул, что в России Алтайский край может стать первым субъектом, где примут такие меры на региональном уровне. Пока специалисты могут ориентироваться только на опыт зарубежных стран, добавил Костенко.

«Не нужно отмахиваться, что всегда всех обижали, всех били и ничего, все выросли. На эту проблему нужно обращать внимание, она может рождаться и в семье, и в школе, и во дворе. К тому же, сегодня детство не дворовое, а цифровое и там свои угрозы, связанные с кибертравлей. Слава богу, мы таких случаев в городе не знаем. Но этот аспект у нас тоже будет на повестке дня», - отметил Максим Костенко.

Напомним, для разбирательств ситуации в барнаульском лицее №101 создали выездную комиссию. Однако сециалисты не увидели достаточных оснований для признания факта «травли». К руководству школы применили дисциплинарное взыскание.