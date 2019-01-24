То ли еще будет: инфляция в Алтайском крае за прошлый год подскочила в 2,3 раза

Новости 18.01.2019 15:22 93

В 2018 году индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Алтайском крае составил 4,1%. Для сравнения, в 2017-м аналогичный показатель равнялся 1,8%. Есть все основания полагать, что за текущий календарный период инфляция и вовсе может разменять 5%-й рубеж. В первую очередь это связано с ростом НДС, спровоцировавшим поднятие цен, двухэтапным повышением тарифов на ЖКУ и т. д.

В декабре прошлого года инфляция в Алтайском крае оказалась равна 0,6%. Такое же значение фиксировалось в июне, а наибольший инфляционный скачок произошел в мае - 0,7%. Дефляция регистрировалась единственный раз - в августе (- 0,1%).

Сильнее всего за последний месяц года выросли цены на продукты питания – на 1,6%. Всего же за 12 месяцев продовольственные товары подорожали в крае на 4,1%. Тенденция к удорожанию продовольствия сохранилась и в 2019 году. Достаточно проследить, как изменились цены за первые две недели на самые популярные продукты.

Почти вдвое меньше, чем на продукты, в регионе в минувшем месяце поднялись цены на услуги (+ 0,7%). За весь год общий рост оценивается в 3,3%. Интереснее обстоит ситуация с непродовольственными товарами. В декабре, если верить официальной статистике, данная категория подешевела на 0,2%, то есть была зафиксирована дефляция. Тем не менее именно непродовольственные товары сильнее всего выросли за минувший год: ИПЦ за период с января по декабрь составил 4,6%.

Напомним, по итогам 2017 года инфляция в Алтайском крае составила символические 1,8%. До этого, в 2016 году ее оценивали в 5,8%, в 2015 году - в 12,4%, в 2014 году - в 11,2%, в 2013 году - в 7%.

Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%.

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