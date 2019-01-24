Сибиряк украл куски рельсов и вез их на санках

Новости 21.01.2019 1:18 222

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Тайга в Кемеровской области увидели мужчину, который с трудом вез к помещению пункта приема металлолома санки с металлическими конструкциями. Правоохранители заинтересовались его грузом.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО, оперативники остановили посетителя. Выяснилось, что гражданин намеревался сдать в металлолом три железнодорожные накладки весом около тридцати кг каждая. Детали были новыми и явно не предназначались для утилизации. Вместе с грузом мужчину доставили в линейный отдел полиции.

В это время в дежурную часть на станции Тайга поступило сообщение о хищении железнодорожных накладок. Задержанный полностью признался в преступлении. Подозреваемым оказался ранее судимый за кражи 30-летний местный житель. Воспользовавшись занятостью путейцев, он поочередно вынес с территории станции накладки, которые железнодорожники приготовили для монтажа пути. Спрятав похищенное в снегу, мужчина отправился в приемный пункт и одолжил санки, чтобы перевезти тяжелый груз.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет.