Алтайские специалисты определяют содержание ртути в рыбе и морепродуктах

Новости 18.12.2018 15:17 55

Способность к накоплению соединений ртути у разных рыб и морепродуктов не одинакова, определить это без фактического измерения в лаборатории невозможно. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» располагает опытным персоналом, проводит определение ртути в продуктах, кормах, воде и почве на приборе DMA-80.

Загрязнение рыбы ртутью и метилртутью — актуальная мировая проблема, которая широко обсуждается. Ртуть - это тяжелый металл, который присутствует в окружающей среде в результате как человеческой деятельности, так и в природных процессах.

Ртуть существует в окружающей среде в нескольких различных формах, включая металлические, неорганические и органические. Под влиянием бактерий ртуть может превращаться в органическую метилртуть, которая считается крайне токсичной и опасной для здоровья. Метилртуть возникает, когда ртуть в других формах осаждается в водоемах и биотрансформируется в процессе метилирования микроорганизмами. Уровни метилртути могут быть высокими у морских млекопитающих, таких как киты, и у животных, питающихся морской жизнью, таких как белые медведи и морские птицы.

Когда ртуть попадает в воду, она быстро пробирается через морскую сеть продуктов питания. В небольших организмах обычно присутствует незначительное количество вещества, но по мере того, как большая рыба съедает меньшую, количество элемента накапливается. Следовательно, рыба в верхней части пищевой цепи, такая как щука, бас, очень большой тунец, плитка, королева макрель, акула и меч-рыба, как правило, имеют более высокие уровни метилртути.

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