На строительство школ и детсадов в Алтайском крае направят около 3,5 млрд рублей

Новости 18.12.2018 15:50 42

В следующем году в Алтайском крае около 3,5 млрд рублей направят на строительство и реконструкцию школ. По словам министра министра образования и науки края Максима Костенко, новые детские сады помогут решить проблему очередности в дошкольных учреждениях, сообщил ТАСС.

«Порядка 2,2 млрд рублей было направлено на постройку, обновление, реконструкцию школ и детских садов в крае в 2018 году (из регионального бюджета). Около 2,3 млрд будет направлено в 2019 году, если учесть федеральные лимиты - направлено будет 3,5 млрд на обновление инфраструктуры образовательных организаций», - сказал Максим Костенко.

В 2019 году планируется отремонтировать и реконструировать 152 школы, обновить 63 детсада.

«В 2018 году было начато строительство пяти новых детсадов, они будут сданы в 2019 году в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и ряде муниципалитетов, будет начато строительство еще пяти детсадов. За четыре года мы построим порядка 15 детсадов и до 2025 года мы фактически закрываем тему очередности», - пояснил министр.

Максим Костенко также отметил, что в начале следующего года сельские школы получат более 120 транспортных средств. Связано это с тем, что в сельских местностях многие дети ездят на учебу в школы других населенных пунктах.