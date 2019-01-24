ВТБ создает фабрику розничных продуктов

Новости 18.12.2018 16:25 37

ВТБ запускает новое подразделение в рамках розничного бизнеса – продуктовую фабрику, которая объединит в себе все предложения для розничных клиентов банка.

Новая структура создана с целью внедрения новых банковских продуктов и сервисов. Ее состав сформирован из представителей команд, занимающихся разработкой розничных программ в сегментах ипотеки, автокредитования, сберегательных и комиссионных продуктов, розничного транзакционного бизнеса, кредитных продуктов.

Создание новой структуры позволит унифицировать линейку розничных продуктов, сократить время и стоимость разработки новых предложений. Руководителем фабрики розничных продуктов назначен старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

«Фабрика будет сформирована из представителей выделенных продуктовых команд. Конечными задачами проекта являются повышение скорости вывода продуктов на рынок и улучшение клиентского опыта. Уже в следующем году мы планируем расти темпами, опережающими рынок по всем направлениям. Уверен, оптимизация внутренней структуры будет способствовать достижению этих целей», - комментирует Андрей Осипов.