Правительство Хакасии направит муниципалитетам 29 млн рублей на отопительный сезон

Новости 18.12.2018 16:59 58

Правительство Хакасии выделит муниципалитетам республики 29 млн рублей на прохождение отопительного сезона. По словам главы региона Валентина Коновалова, средства выделят из резервного фонда, сообщил ТАСС.

Валентин Коновалов заявил, что средства будут выделены в связи с проблемами, возникшими в этом отопительном сезоне в нескольких районах республики.

В начале декабря на трех угольных котельных Черногорска не хватало топлива, из-за чего были снижены параметры теплоснабжения. В некоторых домах температура опустилась до +8 градусов. В городе был введен режим ЧС, власти города выделили два млн рублей, а СГК поставила в город уголь на 8 млн рублей. Сейчас запасы топлива восстановлены.