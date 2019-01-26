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В Алтайском крае перекроют несколько дорог

Новости
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Алтайская Госавтоинспекция предупреждает жителей региона о временном ограничении транспорта. Это связано с движением военных колонн, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ограничение движения будет действовать на следующих дорожных участках:

  • 19 декабря с 17:40 до 20:40 на автодороге «(н.п. Украинский) – а/д Р-256 (граница Косихинского и Первомайского районов)»;
  • 20 декабря с 21:40 до 00:40 на автодороге «(стела «Колоски») – а/д Р-256 – Косиха»;
  • 20 декабря с 21:40 до 00:40 на автодороге «(граница Косихинского и Первомайского районов) – а/д Р-256 – подъезд к с. Косиха».

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Автор: Анна Перевощикова

#алтайский край #дороги