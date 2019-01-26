В Алтайском крае перекроют несколько дорог
Алтайская Госавтоинспекция предупреждает жителей региона о временном ограничении транспорта. Это связано с движением военных колонн, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ограничение движения будет действовать на следующих дорожных участках:
- 19 декабря с 17:40 до 20:40 на автодороге «(н.п. Украинский) – а/д Р-256 (граница Косихинского и Первомайского районов)»;
- 20 декабря с 21:40 до 00:40 на автодороге «(стела «Колоски») – а/д Р-256 – Косиха»;
- 20 декабря с 21:40 до 00:40 на автодороге «(граница Косихинского и Первомайского районов) – а/д Р-256 – подъезд к с. Косиха».
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.