Не нагнетать и сохранить. В Алтайском крае создадут рабочую группу по ленточным борам

Новости 18.12.2018 17:50 48

В Алтайском крае прошло совещание по развитию ленточных боров. Его провел замгубернатора Александр Лукьянов. По данному вопросу будет создана рабочая группа, а окончательное решение о статусе лесов примут в следующем году, пишет пресс-служба АКЗС.

Председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов отметил, что всем нужно найти компромисс. Он подчеркнул, что позиция краевого парламенте нашла поддержку заместителя министра природных ресурсов и экологии России, руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика на Национальном лесном форуме, прошедшем в июле.

«Это придание статуса особой территории ленточным борам, во-вторых, недопущения снижения возраста лесных рубок. В то же время важно не допустить резкого удара по экономике территорий, чтобы не оставить без рабочих мест население лесных районов Алтайского края. Нам всем нужно выработать комплексное решение, чтобы не нагнетать панику, сберечь кадры и сохранить уникальный лес», - сказал Серов.

Отметим, что в конце декабря в Рослесхозе пройдет научно-технический совет, на который будет вынесен в том числе и этот вопрос. По словам Сергея Серова, он будет обсуждаться с участием научного сообщества и представителей региона. Держат этот вопрос на контроле и депутаты Госдумы от Алтайского края.