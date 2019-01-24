От Евдокимова до ипотеки: что волновало алтайских журналистов при общении с Путиным

Новости 18.12.2018 18:15 47

Предстоящая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина побила в этом году рекорд по количеству аккредитованных журналистов – мероприятие посетят 1702 представителя СМИ. Среди них будет и четыре алтайских корреспондента.

Пресс-конференция пройдет 20 декабря в московском Центре международной торговли. Трансляция начнется в 12:00 мск на телеканале «Россия-1», «Россия-24», Первом канале, НТВ и радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

На мероприятие аккредитованы корреспондент «Алтайской правды» Кристина Ливер, корреспондент Вадим Слюсарев и видеооператор Дмитрий Козерлыга с «Катунь24», а также корреспондент «Вечернего Барнаула» Алиса Тростникова.

Заметим, что в прошлом году к Путину на встречу также приезжали журналисты с «Катунь 24» – корреспондент Елена Хорошавцева и оператор Дмитрий Козерлыга, корреспондент газеты «Вечерний Барнаул» Лада Суворова и главный редактор газеты «Ударник» Петропавловского района Ольга Новичихина.

Пока неизвестно, какие вопросы собираются задать в этот раз алтайские журналисты, и дадут ли им вообще слово. Хотелось бы вспомнить, о чем на пресс-конференциях уже успели спросить Путина в предыдущие годы.

Команда Евдокимова

Так в 2004 году на прошедшей 25 декабря пресс-конференции президента в Кремле директор информагентства «Амител» Светлана Шаповалова спросила главу государства, как он оценивает команду Михаила Евдокимова, который на тот момент еще был губернатором Алтайского края. Также журналистка спросила, возможен ли приезд Путина на Алтай.

«К сожалению, я не знаком с командой, которую сформировал Михаил Сергеевич. С ним я знаком, знаком хорошо, знаю, что результаты работы администрации за текущий год вполне можно считать удовлетворительными с точки зрения развития экономики, решения некоторых социальных вопросов. Но перед краем стоит еще очень много, так же, как и перед страной в целом, нерешенных проблем. От того, как они будут у вас на месте решаться, в значительной степени будут зависеть и оценки. И моя здесь оценка далеко не самая главная. Самое главное, как это оценят люди.», - цитирует сайт президента ответ Путина.

Вопрос Светланы Шаповаловой ~ на 2:41:50

Жилье молодым семьям

Затем в 2012 году 20 декабря на пресс-конференции, которая проходила в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, Анастасия Хлыновская из службы новостей «ФМ-продакшн» спросила президента: «Когда у нас будет доступная ипотека – не кабала, а реальная возможность купить квартиру молодой семье?»

Вот что ей ответил Путин:

«Конечно, ипотека остаётся недоступной для людей со средними доходами. И нам, разумеется, нужно будет дальше понижать ставку ипотечных кредитов. Она, кстати говоря, немножко подросла и сейчас находится на уровне 12 процентов. Хотя растёт, но растёт, совершенно очевидно, всё‑таки с повышением уровня доходов граждан. И количество людей, которые берут ипотеку, увеличилось и увеличивается постоянно. Я уже об этом говорил, конечно, молодым семьям, особенно людям, которые находятся в так называемом репродуктивном возрасте (вы уж меня извините за такие профессиональные термины), которые только вступают в трудовую жизнь, в трудовую деятельность: конечно, им пока трудно пользоваться ипотекой, а подчас невозможно, поэтому нужны специальные программы, прежде всего по строительству жилья эконом-класса. Мы уже много об этом говорим. И ключевой вопрос здесь – вовлечение в строительный оборот новых земель, обустроенных инфраструктурой. Это мы можем делать совместно с регионами Российской Федерации. Нужно продолжать субсидировать ставки по кредитам, нужно создавать региональные программы. В некоторых регионах эти программы активно развиваются, когда молодая семья после рождения первого ребёнка получает одну льготу, после рождения второго – вторую, после рождения третьего вообще освобождается от выплаты кредитов. И таких программ всё больше и больше по стране. Действуя сразу по многим направлениям, мы, на мой взгляд, и добьёмся успеха», - ответил глава государства.

Кстати, Анастасия добавила, что в Алтайском крае чествуют 30-тысячного новорождённого, с чем Путин и поздравил Алтайский край, заметив: «Надеюсь, что вашему примеру последуют и другие регионы Российской Федерации».

Вопрос Анастасии Хлыновской ~ на 4:22:00

Закредитованность регионов

В 2016 году на пресс-конференции Путина 23 декабря корреспондент краевой газеты «Алтайская правда» Кристина Ливер спросила главу государства о том, как решается проблема задолженности регионов по кредитам, а также поинтересовалась, планируется ли дать больше самостоятельности регионам в финансовых возможностях.

Ответ президента был следующим:

«Правительство поддерживает все регионы. Регионам-донорам мы стараемся создать условия для того, чтобы они не утратили этого качества, помогаем в развитии инфраструктуры. Что касается задолженности регионов: да, это вопрос серьёзный. В соответствии с правилами правительства, министерства финансов задолженность региона не должна быть больше 50 процентов собственных доходов. В этой связи Алтайский край действительно в выигрышном положении находится. Это значит, что алтайское руководство проводит взвешенную, высокопрофессиональную бюджетную политику».

Вопрос Кристины Ливер ~ на 01:06:30