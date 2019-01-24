Десять детских спортивных площадок в Барнауле оказались небезопасными

Новости 18.12.2018 18:50 71

Прокуратура Барнаула проверила детские спортивно-игровые площадки в образовательных учреждениях и фитнес-центрах. В ходе осмотра было выявлено немало нарушений, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

При проверке в образовательных учреждениях выяснилось, что дети не проходили обязательные обследования. Несовершеннолетние допускались к занятиям физической культурой без соответствующего медицинского заключения. Спортивно-игровые площадки не соответствовали требованиям безопасности.

В детских фитнес-центрах отсутствовали документы, свидетельствующие о регулярном прохождении персоналом обучения по оказанию первой помощи, а также по работе с детьми дошкольного возраста; о профессиональном образовании сотрудников.

По результатам проверки директорам пяти образовательных учреждений, руководителям пяти детских фитнес-центров внесены представления, 12 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в отношении трёх предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях.