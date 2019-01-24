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Розничный кредитный портфель в Россельхозбанке на Алтае превысил 11 млрд рублей

Новости
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Совокупный розничный кредитный портфель Алтайского  филиала Россельхозбанка превысил 11 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 10 % или 1,058 млрд рублей.  

По итогам января - ноября 2018 года Алтайский филиал Россельхозбанка выдал 15,7 тыс. кредитов населению Алтайского края и Республики Алтай на общую сумму более 4,9 млрд. рублей. На долю потребительских кредитов приходится 61% портфеля ( 6,5 млрд рублей), на долю жилищных займов —  39% (4,2 млрд рублей).

«Достигнутые результаты напрямую связаны с повышением доступности кредитов для самых различных категорий клиентов. Например, акции по снижению ставок по потребительским кредитам, кредиты для пенсионеров по привлекательной ставке, а также предложения  по ипотеке – это поддержка молодых семей, включая льготы по процентным ставкам и форме подтверждения первоначального взноса материнским капиталом, ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми», - отметил директор филиала Владимир Богданов.

Автор: Анна Перевощикова

#россельхозбанк