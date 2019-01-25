Алтайский министр образования прокомментировал спорное объединение школ и детсадов

Новости 18.12.2018 19:41 50

В Бийске активно объединяют школы и детские сады. Такие изменения неоднозначно принимают родители, но, тем не менее, в 2018 году список реорганизованных учреждений включил четыре детских сада и три общеобразовательные школы, к которым присоединили еще 10 образовательных организаций. Министр образования Алтайского края Максим Костенко на пресс-конференции 17 декабря объяснил, зачем это нужно.

По данным «Бийского рабочего», реорганизация образовательных учреждений в Бийске продолжается с 2015 года. Тогда изменения коснулись двух городских школ и двух детских садов, в состав которых вошли пять менее крупных учреждений. Два года спустя реорганизованы были еще одна школа и два детских сада - к ним тоже присоединили пять образовательных учреждений. План реорганизации образовательных учреждений на 2019 год пока не составлялся.

Судя по комментариям местных жителей, такие меры необходимыми они не находят.

«Разве нужны руководителям школ эти детсады? Веками наработанные методики? Всех грамотных специалистов в этой области разгонят и останутся "так себе"», - пишет на сайте возмущенный анонимный комментатор.

Между тем, решение о реорганизациях принимает администрация города. Как отметил Максим Костенко, власти утверждают, что обсуждали это с общественностью, перед тем как согласовать в министерстве. Слияния школ и детсадов обусловлено так называемой «московской моделью».

«Она предполагает объединение разных ступеней образования в связи с введением новых образовательных стандартов. В дошкольном учреждении есть своя программа и свой стандарт. В школе - своя образовательная программа. По идее, у двух этих ступеней должна быть преемственность. Ребенка учили по одному, и за 3-5 лет он привык мыслить так, а когда приходит в школу, ему ломают это представление. И самое страшное, что родители начинают делать домашнюю работу и учат по-третьему», - объясняет министр.

В Москве же пошли по принципу «единой сквозной образовательной программы» с самого детского сада до 11 класса. И за пять лет это позволило, по словам Костенко, войти в десятку рейтинга по функциональной грамотности – то есть дети стали не просто владеть знаниями, а уметь их применять.