Житель Алтайского края сможет накопить на «однушку» в Москве за 20 лет

Новости 18.01.2019 15:51 96

Аналитики портала «Мир квартир» посчитали, за какой срок можно накопить на однокомнатную квартиру в Москве. Оказалось, быстрее всего это получится у жителей северных регионов.

Эксперты предположили, что житель региона будет откладывать всю зарплату для покупки квартиры в Москве, а жить на дополнительный источник дохода. За минимальную цену квартиры в Москве аналитики портала приняли 6 млн рублей – примерно за столько можно купить однокомнатную квартиру эконом- или комфорт-класса в спальном районе.

Жителю Алтайского края на покупку жилья понадобится копить 20 лет при средней зарплате 25 621 рубль.

Быстрее всего накопить на столичное жилье смогут жители Чукотского автономного округа: при средней зарплате 94 тысяч рублей в месяц откладывать им придется всего пять лет.

Средний россиянин сможет накопить на квартиру в Москве за 12 лет.

Отметим, для расчетов были взяты официальные данные Росстата